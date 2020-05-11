Керчь, Крым, , 14:18 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал, что сотрудники керченской «скорой помощи», получат все дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Об этом он заявил 11 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

«Мы понимаем, что сегодня врачи на передовой, работают в сложных условиях. Доплатим региональными деньгами, никакой проблемы в этом нет», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях опубликовали видеообращение сотрудников керченской станции «скорой помощи», в котором они сообщили, что за работу с заражёнными коронавирусом пациентами им заплатили по 400 рублей из обещанных 25−50 тысяч.

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