Йошкар-Ола, , 14:13 — REGNUM В Марий Эл в рамках Всероссийской акции #МыВместе нуждающимся гражданам раздают продовольственные наборы весом 8 кг. Всего такие наборы получат 20 228 жителей республики, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

В число граждан, которые получат данную меру поддержки, включены лица старше 65 лет, которые имеют доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума, также одиноко проживающие пенсионеры и те, кто обратился на федеральную горячу линию акции.

Доставка продовольственных наборов будет осуществляться силами волонтеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в перечень региональных системообразующих предприятий вошли 100 компаний Марий Эл. В республике, разработанный ранее План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год, усилен дополнительными мерами для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

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