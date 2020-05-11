Москва, , 14:14 — REGNUM В апреле 2020 года самым продаваемым пикапом на авторынке РФ стала Toyota Hilux. Об этом 11 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчетный период в России было продано 174 единиц японской модели — на 30% меньше, чем год назад.

Вторую строчку рейтинга самых популярных моделей пикапов занимает UAZ Pickup, чьи продажи упали в апреле на 70%, до 150 единиц. Тройку лидеров замыкает еще один представитель UAZ — модель Profi (115 ед.).

Четвертое и пятое места заняли соответственно Mitsubishi L200 (113 ед.) и ВИС-2349 (87 ед.).

Напомним, всего на российском авторынке в апреле 2020 года было реализовано 738 новых пикапов, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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