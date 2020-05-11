Лондон, , 14:16 — REGNUM Нефть марки Brent с поставками в июле опустилась в цене до отметки $29,95 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Это следует из данных торгов 11 мая.

Стоимость июльского фьючерса на Brent снизилась на 3,29% — до $29,95 за баррель к 12:27 мск. В 14:08 мск цена на нефть Brent составила $30,08 (-2,87%).

Нефть марки WTI с поставками в июле торгуется на отметке $25,52, снижение составило — $2,48.

Нефть дешевеет на фоне сообщений о новых выявленных положительных тестах на коронавирус в мире.