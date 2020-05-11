Вильнюс, , 14:02 — REGNUM С сегодняшнего дня, 11 мая, открываются гостиницы в главном курорте Литвы Паланге, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Разрешение на постепенное открытие гостиничного сектора, с соблюдением ряда мер безопасности, утвердило ранее правительство Литвы.

В Паланге уже началась бронь номеров. По прогнозам литовской ассоциации гостинично-ресторанного бизнеса, в этом сезоне отрасль может рассчитывать только на внутреннего потребителя. Планировать отпуск в Литве жителей призывают и власти.

Карантин в Литве начался с середины апреля. Он несколько раз продлевался и в последний раз был продлён до конца мая, однако власти начали вводить смягчение ограничительных мер.