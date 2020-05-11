Сеул, , 13:57 — REGNUM Южнокорейский многопрофильный холдинг SK Group инвестировала около 8 млрд вон (~$6,5 млн) в сингапурскую биотерапевтическую компанию Hummingbird Bioscience. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данные инвестиции позволят расширить возможности компании в области фармацевтики.

Отмечается, что южнокорейская компания инвестировала в биопредприятие спустя семь месяцев. В октябре 2019 года SK Group инвестировала средства в китайскую биофармацевтическую компанию HarbourBioMed, имеющую филиалы в Роттердаме (Нидерланды) и Бостоне (США).

Hummingbird Bioscience — венчурная компания по разработке препаратов на основе антител, основанная в 2015 году.