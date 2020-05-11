Тольятти, Самарская область, , 13:52 — REGNUM В апреле 2020 года самой популярной моделью Lada на авторынке России стала Granta. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

За прошлый месяц обладателями Lada Granta стали 3058 автолюбителей России. При этом апрельские продажи модели упали на 76% по сравнению с апрелем 2019 года.

Вторую строчку занимает Lada Vesta. За отчетный период в России было продано 2913 моделей этого авто, что на 71% меньше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров универсал Largus, чьи продажи упали на 65%, до 1286 единиц. Кроме того, российские дилеры за апрель продали 659 внедорожников Niva.

Напомним, всего за апрель 2020 года на авторынке РФ было реализовано 10 055 автомобилей марки Lada — на 69% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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