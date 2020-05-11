Нижний Новгород, , 13:44 — REGNUM Солнечную погоду в Нижнем Новгороде сменят обильные дожди.

Если 11 и 12 мая погода будет теплой и солнечной с прояснением, то со среды Нижний Новгород ожидает похолодание до +11 и проливные дожди.

В связи с прогнозом часть местных жителей опасается, что город опять зальет водой.

Напомним, на прошлой неделе в результате ливня ряд улиц в центре Нижнего Новгорода залило. Муниципальные службы продолжают устранят последствия, чиновники в качестве причины указывают на устаревшую систему ливневой канализации, требующую масштабную и дорогостоящую модернизацию.