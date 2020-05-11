Минск, , 13:42 — REGNUM Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (АЭС) запланирован на июль 2020 года. Об этом сообщил 11 мая заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк в ходе пресс-конференции в Минске.

Пуск энергоблока означает начало загрузки ядерного топлива. По словам замминистра, такую готовность планируется обеспечить в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, Белорусскую АЭС начали строить в 2011 году. В апреле 2020 года министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что осенью первый блок АЭС выдаст первые киловатты энергии. В начале мая на АЭС прибыло ядерное топливо для первого энергоблока.

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