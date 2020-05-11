Ташкент, , 13:21 — REGNUM Депутаты сената Узбекистана одобрили сотрудничества республики с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в качестве страны-наблюдателя, сообщает 11 мая издание Kun.uz.

При обсуждении этого вопроса в сенате возникли противники присоединения Узбекистана к ЕАЭС даже в качестве наблюдателя. Некоторые сенаторы считают, что сотрудничество с союзом приведет к снижению темпов роста в некоторых отраслях экономики и ряду других негативных последствий.

Сторонники сотрудничества отметили перспективы роста объемов внешней торговли. Кроме того, взаимодействие с ЕАЭС положительно скажется на развитии транспорта и улучшит условия для трудовых мигрантов.

Несмотря на отдельные негативные комментарии, сенат поддержал предложение о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС в качестве наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля депутаты парламента Узбекистана одобрили участие республики в Евразийском экономическом союзе. «За» проголосовали 82 человека, «против» — 32.

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