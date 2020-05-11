Керчь, Крым, , 13:17 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов считает «цирком и клоунадой» ситуацию с сотрудниками керченской «скорой помощи», которые пожаловались в соцсетях на обман с дополнительными выплатами за работу с коронавирусными пациентами. Об этом он заявил 11 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Для чего надо было устраивать этот цирк? Вернее, я знаю, кому этот цирк там был нужен. Я понимаю, что всем хочется попиариться, что там есть пара местных провокаторов, чьи родственники работают на подстанции, которые подстрекают людей. Но дело же не в этом, я согласен — у любого крымчанина должно быть право и возможность отстаивать свои права… Есть руководитель подразделения, который не предпринял шагов для урегулирования ситуации. Чем он занимался: спал, на праздник ходил? Мы за всех должны работать и устраивать такой цирк постоянно, чтобы на всю страну показывали, как в Крыму дискриминируют бригады «скорой помощи», — отметил глава РК.

Он попросил руководителей крымских предприятий не устраивать подобные скандалы, заверив, что руководство республики открыто для всех обращений и готово помочь каждому.

«Никто не хочет переговоров. А зачем? Выйдем, красиво выступим, поднимем «хайп». Тут сразу же появится пара провокаторов, которые с кем-то борются. Спросите, чем они занимаются в свободное время и кому из больных помогли — жулики, которые подстрекают других… Я говорю за подход, уважаемые руководители предприятий, если вы болеете за свои коллективы, пожалуйста, обращайтесь, мы регулярно читаем все сообщения, выходим на связь… Но, если вы не испробовали все возможности на местном уровне, не надо устраивать цирк и клоунаду. Те руководители, которые допускают подобные ситуации, в этих коллективах работать не будут», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат городского совета Керчи Константин Ерманов опубликовал в соцсетях видеообращение сотрудников местной станции «скорой помощи», в котором они сообщили, что за работу с заражёнными коронавирусом пациентами им заплатили по 400 рублей из обещанных 25−50 тысяч. Позже он сообщил, что на медиков оказывают давление и вынуждают отказаться от своих слов.

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