Тольятти, Самарская область, , 13:13 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на российском авторынке было продано на 69% меньше новых автомобилей «АвтоВАЗа», чем за апрель 2019 года. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба компании.

Всего в России за прошлый месяц было продано 10 055 машин Lada. А за период с января по апрель показатель продаж отечественной марки упал на 22%, до 89 655 единиц.

В сообщении «АвтоВАЗа» подчеркивается, что простой из-за эпидемии коронавируса не оказал влияние на положение компании на автомобильном рынке России. Lada по прежнему лидирует в сегменте легковых и легких коммерческих машин среди остальных автопроизводителей, представленных в стране.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «Автоваз» Оливье Морне, удержать позиции на российском авторынке позволила система онлайн-продаж машин марки Lada, которая была запущена в прошлом месяце.

«Это позволило нам повысить привлекательность бренда LADA и показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж», — подчеркнул топ-менеджер компании.

Напомним, по итогу первого квартала 2020 года хэтчбек Lada 2114 («Самара-2») стал самой популярной моделью отечественного бренда Lada на российском авторынке.

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