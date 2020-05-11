Стокгольм, , 13:28 — REGNUM За один календарный год безработица в Швеции выросла с 6,7% до 8,1%. Такие цифры представила Государственная служба занятости Швеции утром 11 мая. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveroges Radio.

В ведомстве подчеркнули, что главной причиной увеличения числа безработных является коронавирус.

Несмотря на то, что в Швеции власти приняли решение не устанавливать жесткий карантин в той форме, в которой он действовал у ее соседей на Скандинавском полуострове, некоторые ограничительные меры все же были введены, а многие предприятия в промышленном, транспортном и обслуживающем секторах экономики закрылись на время пандемии. Многие Шведы потеряли работу.

Например, решение об увольнении приняли такие крупные компании, как шведский автоконцерн Volvo и крупнейший авиаперевозчик «Скандинавские авиалинии».

Всего в конце апреля 2020 года в Швеции в качестве безработных было зарегистрировано 419 000 человек. Таким образом, было принято на 81 000 заявок больше, чем год назад. По прогнозам Государственной службы занятости Швеции, летом безработица в стране может достигать 11%.