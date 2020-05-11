Красногорск, , 12:54 — REGNUM В Подмосковье с 12 мая возобновят работу все промышленные предприятия. Организации будут работать при условии соблюдения санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обеспечение безопасности сотрудников возложено на руководителей предприятий. Проверки соблюдения санитарных норм сотрудники министерства будут осуществлять ежедневно.

Работникам предприятий разрешат использовать личные автомобили и рекомендуют ограничить использование общественного транспорта. В случае организованной доставки сотрудников к месту работу необходимо, чтобы расстояние между пассажирами было не менее 1,5 метра, отметили в министерстве.

При прибытии на место работы всем сотрудникам предписано измерять температуру тела, занося показатели в специальный реестр. В случае повышения температуру выше 37 градусов руководители подразделений должны связаться с врачом.

Также в министерстве подчеркнули, что люди старше 65 лет и работники, имеющие хронические заболевания, а также беременные пока продолжать работать дистанционно.

«Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, обязательно использование масок и антисептиков, проведение дезинфекции рабочих помещений каждые четыре часа. Выход к рабочим местам должен быть адаптирован так, чтобы не создавать очередь, соблюдать дистанцию поможет напольная маркировка с разрывом в 1,5 метра», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.