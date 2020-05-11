Подгорица, , 12:50 — REGNUM Из 500 зарегистрированных в Черногории турагентств, скорее всего, обанкротится половина. Такое мнение в эфире черногорского телевидения ТVCG высказал президент Ассоциации туристических агентств Орхан Ходжич.

«Все небольшие агентства находятся под угрозой исчезновения, и это половина от общего числа. Агентства, которые продают только авиабилеты, не смогут выжить, ведь они не продали ни одного билета за последние три месяца», — отмечает Ходжич.

В ассоциации также ждут окончательного пакета мер властей по поддержке туризма, и после этого они увидят, что можно предложить мелкому турбизнесу.

Владелец туристического агентства «Галилео» Срджан Ковачевич говорит, что многочисленные туристические агентства не могут вернуть авансовые платежи, выплаченные гражданам.

Он объясняет, что даже сами агентства не могут вернуть деньги от отельеров и авиакомпаний.