Новосибирск, , 12:49 — REGNUM В населённых пунктах Новосибирской области — кроме города Новосибирска — в ближайшее время возобновят работу продовольственные рынки. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«В отношении подобных торговых объектов в Новосибирске решение о возобновлении деятельности прорабатывается, — сказал Травников. — Мы готовы будем его принять в ближайшие дни — после согласования тех санитарных мер, которые необходимо будет дополнительно реализовать на территории рынков в Новосибирске».

Он уточнил, что в ближайшее время работу могут возобновить и другие торговые объекты, в частности, объекты торговли непродовольственными товарами.