Москва, , 12:48 — REGNUM Около 20−30 млн человек в РФ могут оказаться вынужденными сократить своё потребление, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 11 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз института «Центр развития» НИУ ВШЭ, согласно которому падение реальных располагаемых доходов населения РФ по итогам второго квартала 2020 года может составить около 20% в годовом выражении.

«В России примерно 25% рабочей силы сконцентрировано в малом бизнесе, который сейчас лежит на боку, — сказал Комолов. — Можно посчитать, что 25% работающего населения от 70 млн человек — это 18−20 млн человек, над которыми висит угроза потери работы. Даже если пострадает только половина от этого количества, то получается, что около 10 млн человек могут лишиться всяких доходов. Это значительная величина с точки зрения покупательной способности населения. Тем более что все эти люди связаны с другими членами своих домохозяйств. Получается, что эти 10 млн могут превратиться в 20−30 млн человек, которые снизят потребление из-за того, что только по малому бизнесу ударила стихия пандемии и снижение экономической активности».

Как пояснил Комолов, за этим резким падением произойдет резкий отскок. Как только меры карантина будут сняты, падение остановится, и можно будет увидеть рост реальных располагаемых доходов. Однако, по мнению экономиста, когда этот восстановительный эффект закончится, Россия войдёт в долгосрочную фазу рецессии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.