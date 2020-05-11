Москва, 11 мая 2020, 12:48 — REGNUM Около 20−30 млн человек в РФ могут оказаться вынужденными сократить своё потребление, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 11 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз института «Центр развития» НИУ ВШЭ, согласно которому падение реальных располагаемых доходов населения РФ по итогам второго квартала 2020 года может составить около 20% в годовом выражении.
Как пояснил Комолов, за этим резким падением произойдет резкий отскок. Как только меры карантина будут сняты, падение остановится, и можно будет увидеть рост реальных располагаемых доходов. Однако, по мнению экономиста, когда этот восстановительный эффект закончится, Россия войдёт в долгосрочную фазу рецессии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.