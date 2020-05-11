Нур-Султан, , 12:33 — REGNUM Приостановить возбуждение процедур банкротства в Казахстане поручил президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 мая на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Глава государства с сожалением отметил невозможность сохранения всех предприятий и рабочих мест. Токаев подчеркнул, что в Казахстане на нормативном уровне необходимо признать ЧП форс-мажорным обстоятельством для компаний.

Президент добавил, что приостановка банкротства для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходима для их защиты от недобросовестных кредиторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на заседании госкомиссии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в стране прогрессивную шкалу налогообложения.

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