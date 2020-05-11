Ульяновск, , 12:26 — REGNUM В Ульяновске приступили к дорожно-ремонтным работам и благоустройству территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным властей, в этом году в Ульяновске планируется благоустроить 40 дворов, восемь парков и скверов. На эти цели из бюджетов всех уровней предусмотрено 268,6 млн рублей. В настоящее время работы начались в 14 дворах во всех районах города.

Что касается общественных пространств, то подрядные организации начали работу на Аллее Ветеранов, в скверах Средний Венец, у ДК имени 1 Мая, а также в парках Новое поколение и Молодёжный.

Также в городе приступили к ямочному дорожному ремонту. Работы идут на 30 участках. Всего на городских дорогах работает 100 единиц спецтехники МБУ «Дорремстрой».