Эр-Рияд, , 12:20 — REGNUM Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала переговоры с суверенным фондом Public Investment Fund (PIF) о снижении первоначального платежа за 70% акций крупнейшей промышленной компании Саудовской Аравии Saudi Arabia Basic Industries Corp (SABIC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Saudi Aramco инициировала переговоры о снижении первоначального платежа из общей суммы в $69,1 млрд из-за ухудшения ценовой конъюнктуры.

Кроме того, саудовская государственная компания также рассматривает возможность снизить объявленную цену за пакет.

Как сообщало ИА REGNUM, о приобретении Saudi Aramco 70% акций SABIC стало известно в марте 2019 года. Сумма сделки составила 69,1 миллиардов долларов.

SABIC ведет деятельность более чем в 50 странах, в компании в общей сложности работает 33 тысячи сотрудников. В 2018 году ее оборот составил 45 миллиардов долларов, а чистая прибыль — 5,7 миллиардов долларов.

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