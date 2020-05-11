Иркутск, , 12:12 — REGNUM Иркутская область получила свыше 348 миллионов рублей из федерального бюджета на доплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Как сообщил оперативный штаб региона, выплаты начнутся с 12 мая.

Стимулирующие выплаты предназначены за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.

На 11 мая в Приангарье выявлены 334 носителя SARS-CoV-2, з них у 20 положительные результаты были подтверждены за последние сутки.

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