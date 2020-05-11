Нур-Султан, , 12:03 — REGNUM Институт по централизованному учету, постановке и распределению жилья в Казахстане — «Отбасы банк» («Семейный банк») — поручил создать президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 мая на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению.

Глава государства поручил правительству создать банк на базе «Жилстройсбербанка Казахстана». Кроме того, до 1 июля 2020 года правительство должно предоставить предложения по использованию пенсионных накоплений граждан для улучшения жилищных условий.

«Мощным стимулом развития экономики, роста занятости и фактором социальной поддержки должно стать строительство доступного жилья», — считает Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо внедрить подоходную шкалу налогообложения.

Читайте также: В Казахстане сохранят ограничения на передвижение между регионами