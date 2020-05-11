Иркутск, , 11:57 — REGNUM Управление автомобильной магистрали Красноярск — Иркутск Федерального дорожного агентства «Прибайкалье» заключило крупный контракт на строительство и реконструкцию участка трассы в Иркутской области. За более чем 4,8 млрд рублей планируется провести работы по проекту реконструкции автодороги «М-51, М-53, М-55 «Байкал» — от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита на участке км 26+000 — км 47+000», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Протяжённость участка составляет 19,2983 км. Стоимость контракта — 4 894 946 361,66 рубля. Его должны реализовать до 4 ноября 2024 года. Ширина проезжей части — 7,5 метра. Дорога рассчитана на две полосы и расположена в 37 км от Иркутска. Проектом также предполагается «строительство дороги, строительство транспортной развязки, строительство мостов через р. Нижние Моты, р. Каторжанка».

Исполнителем по контракту выступает ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк». Компания создана в ноябре 2004 года в Красноярске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Численность сотрудников — свыше 2,1 тыс. человек, уставный капитал — более 1,995 млрд рублей. Директор и владелец 75% доли Владимир Егоров. Совладелец — Екатерина Кочеткова.

Компания в разные годы выступала исполнителем почти 960 госконтрактов на сумму более 45,2 млрд рублей. У ООО имеются доли в четырёх строительных компаниях Красноярска. Егоров, помимо этого, имеет многочисленные активы в Красноярском крае и Хакасии, в том числе является собственником ООО «Мустанг», которое специализируется на разведении лошадей.