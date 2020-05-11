Токио, , 12:01 — REGNUM После выхода пятого поколения Toyota RAV4 автопроизводитель планировал реализовывать в Японии около трёх тысяч единиц данной модели в месяц, но результат превзошёл ожидание более чем в два раза. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Вместо трёх тысяч единиц новых RAV4, дилеры продали за месяц с начала продаж 6286 экземпляров новинки. При этом на продажи не сказалась даже эпидемия нового коронавируса.

Вероятно, что такой спрос на новый RAV4 связан с рядом преимуществ модели, среди которых можно отметить сочетание агрессивного и стильного экстерьера, высокую надежность и разумную цену — три миллиона иен (порядка 2,1 млн рублей).

Также стоит отметить, что продажи Toyota RAV4 на мировых автомобильных рынках также находятся на очень высоком уровне. Так, только в России по итогам марта кроссовер был продан тиражом в 5293 единицы. Здесь помимо прочего на такие показатели реализации повлияли спецпредложения дилеров.

Напомним, в первом квартале текущего года на вторичном авторынке России самой покупаемой моделью марки Toyota стала Camry.

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