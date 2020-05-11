Пекин, , 11:23 — REGNUM По итогам апреля 2020 года продажи автомобилей в Китае могут вырасти на 39,8% в сравнении с мартовскими продажами, прогнозируют в Ассоциации автомобилестроительной промышленности КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным ассоциации, за первые четыре месяца 2020 года на китайском авторынке было продано 5,67 млн автомобилей, что на 32,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В минкоммерции Китая сообщают, что в стране собираются принять меры по поощрению продаж машин на региональном уровне. Однако, по словам официального представителя министерства Сянь Гои, коснуться данные меры в основном транспортных средств на новых источниках энергии.

Напомним, по итогам января-марта 2020 года в пяти странах Евросоюза было продано больше электрокаров, чем в Китае. Так, за первый квартал в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании было реализовано 79 300 электромобилей. На китайском авторынке за отчетный период было продано 77 256 электрокаров.

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