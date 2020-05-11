Рига, , 11:07 — REGNUM Комиссия по общественному регулированию цен (SPRK) оштрафовала Латвийскую почту (Latvijas pasts) за введение неоправданно высоких тарифов на отправку посылок за рубеж. Об этом пишет 11 мая портал Nra.lv.

По данным журналистов, речь идёт о тарифах, применяемых Latvijas pasts к отправке посылок с 30 марта по 17 апреля в США. Сумма штрафа, выписанная регулятором, составила 9300 евро. Все отправившие посылки в указанный период времени могут обратиться в Latvijas pasts, чтобы вернуть переплаченную сумму.

В решении SPRK указано, что несмотря на введённый режим ЧС в стране действия Latvijas pasts не соответствовали закону регулирующему почтовую деятельность, и почта была обязана согласовать новые тарифы с регулятором.

У представителей Латвийской почты остается возможность оспорить штраф в суде.