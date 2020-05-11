Рига, , 11:01 — REGNUM Решение авиакомпании АirBaltic о продаже билетов с 13 мая было поспешным. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил 11 мая представитель национальной авиакомпании Алисе Бриеде.

«В данный момент в соответствии с решением латвийского правительства авиакомпания АirBaltic прекратила продажу билетов на свои рейсы до 9 июня», — сказал Бриеде.

По его словам, эта ситуация изменится сразу после того, как будет принято решение о возобновлении международных авиарейсов из Риги.

Напомним, в начале мая компания АirBaltic начала продажу авиабилетов из Риги в 14 городов Европы, включая Москву. Ожидалось, что правительство Латвии после 12 мая примет решение о возобновление международных авиарейсов. Однако, режим ЧС был продлён в стране до 9 июня.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.