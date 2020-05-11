Рига, , 10:49 — REGNUM Начиная с 11 мая рыбаки в Латвии, занимающиеся ловом в прибрежных водах, могут претендовать на компенсацию ущерба, нанесённого им тюленями. Об этом, как пишет портал LSM, заявил представитель службы поддержки сельского хозяйства Ринальд Вацер.

«Цель финансирования — поддержать прибрежное рыболовство и компенсировать ему ущерб — порча сетей и другого оборудования, наносимый тюленями», — сказал Вацер.

По его словам, общая сумма поддержки составит 300 000 евро. Он добавил, что в службе ждут обращения 100 рыбаков, занимающихся ловом как в заливе, так и в прибрежных водах на морском побережье.

Заявку на компенсацию за прошлый год смогут подать только обладатели действительной рыболовной лицензии прошлого года, отметил Вацер.