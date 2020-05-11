Варшава, , 10:46 — REGNUM Польша не сможет собрать урожай с полей без сотен тысяч сезонных работников с Украины. Об этом заявил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек 11 мая в интервью информационному агентству «Укринформ».

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе… если работники с Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадёт, поскольку некому будет собирать», — рассказал он.

Эксперт оценил потребность польского рынка труда в «сотни тысяч» рабочих с Украины и отметил, что если они не появятся в течение нескольких недель, это может спровоцировать выступления польских аграриев.

Напомним, с середины марта из Польши на Украину вернулись около 180 тыс. гастарбайтеров из примерно 1 млн. Остальным гражданам Украины польское правительство автоматически продлило срок действия документов, позволяющих законно находиться в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Охрименко раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского и МИД страны в отношении трудовых мигрантов. Он заявил, что ограничения на выезд не оправданны, поскольку власти Украины ничего не делают, чтобы помочь этим людям.

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