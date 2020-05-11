Ульяновск, , 10:26 — REGNUM В Ульяновской области газовики подали шесть исков в отношении корпорации развития коммунального комплекса. Общий размер исковых требований составляет почти 75 млн рублей. Соответствующие заявления зарегистрированы в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

8 мая в суде зарегистрировано два заявления общества «Газпром межрегионгаз Ульяновск», где ответчиком выступает областное государственное казённое предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области». Согласно документам, размеры исковых требований составляют 3 886 060,21 рублей и 11 645 127,99 рублей.

Заявления зарегистрированы в суде, детали дела пока неизвестны. Даты судебных заседаний не назначены.

Ещё четыре заявления от компании «Газпром межрегионгаз Ульяновск» зарегистрированы в суде 30 апреля, ответчиком также выступает указанная выше корпорация. Согласно документам, размеры исковых требований определены в размере 27 779 473,25 рублей, 8 297 974,03 рубля, 19 653 558,84 рубля и 3 723 766,36 рублей.