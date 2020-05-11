Москва, , 10:26 — REGNUM Власти Российской Федерации продолжают удушающую социально-экономическую и финансовую политику, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 11 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая высказалась против отмены бюджетного правила.

«Заявление Эльвиры Набиуллиной полностью подтверждает тезис о том, что никаких изменений в лучшую сторону не будет, а оздоровления государства и повышения степени вменяемости и адекватности правительства так и не произойдет, — считает Жуковский. — Еще в январе выступая в Госдуме РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин четко дал понять, что вопросы об отмене пенсионной реформы, об отмене налога на самозанятых, отмене поборов и о введении прогрессивной шкалы НДФЛ даже не стоят. Там же было озвучено, что бюджетное правило ни в коем случае не будет пересмотрено. Но это механизм обескровливания российской экономики. Соответственно происходит фискальная кастрация экономики. Экономический рост искусственно стерилизуют, ампутируют деловую, производственную и инвестиционную активность. Бюджетное правило должно быть отменено».

Как полагает Жуковский, то, что сказала Набиуллина, свидетельствует о том, власть не собирается отходить от политики обескровливания экономики, от политики недофинансирования социальной сферы и «продолжит держать страну на голодном пайке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что цена отсечения в бюджетном правиле меняться не должна.