Москва, , 10:24 — REGNUM В апреле 2020 года самым продаваемым новым автобусом в России стала модель ПАЗ-3205. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчетный месяц в РФ было продано 153 экземпляра ПАЗ-3205. Это на 54% меньше, чем было реализовано в апреле прошлого года.

На втором месте модельного рейтинга разместились автобусы модели НЕФАЗ-5299 с результатом 79 единиц. Это на 49% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает модель ПАЗ-3204. Их за месяц приобрели 74 российских автолюбителя — на 67% меньше, чем год назад.

На четвёртом и пятом местах расположились соответственно автобусы ПАЗ-4234 (57 ед.; — 19,7%) и КАВЗ-4238 (8 ед.; +154,5%).

Напомним, в апреле 2020 года в России было продано 512 новых автобусов, что на 64,4% меньше, чем было реализовано в апреле 2019 года.

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