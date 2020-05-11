Ульяновск, , 09:59 — REGNUM В Ульяновской области планируется разработать пакет мер поддержки некоммерческих организаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов поясняет, что в условиях пандемии коронавируса «в поддержке нуждается не только бизнес, но и некоммерческий сектор». Речь, прежде всего, идёт об организациях, которые «активно помогают и поддерживают граждан». В настоящее время установлена пониженная ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, также на три месяца НКО освобождены от аренды за пользование государственным имуществом.

По словам губернатора, власти разрабатывают региональный пакет мер поддержки НКО. Так, планируется рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки по уплате авансовых платежей по налогу на имущество организаций. Предусматривается и ряд других вариантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлены 807 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, первично выявлен ещё 41 заразившийся, результаты исследований должна подтвердить или опровергнуть федеральная лаборатория. Выздоровели в регионе 145 человек с COVID-19.