Париж, , 09:49 — REGNUM После почти двух месяцев изоляции часть французской экономики вот-вот восстановится, передает BFM TV.

Открытие магазинов и перезапуск фабрик, возвращение к работе некоторых сотрудников: французская экономическая жизнь начинает восстанавливаться, но процесс будет медленным.

«400 000 компаний, представляющих 875 000 рабочих мест, вновь откроются», — приветствовал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, добавив, что «нас ждет самое трудное».

Безусловно, часть закрытых предприятий сможет вновь открыться, но со значительными ограничениями.

Лидеры бизнеса по-прежнему ожидают трудных месяцев. Согласно исследованию, проведенному в конце апреля кабинетом министров, они «скорее обеспокоены темпами восстановления экономики».

Помимо возобновления производства, неизвестным остается фактор скорости восстановления потребления, которая уменьшилась на треть во время режима изоляции.

Кроме того, экономика Франции может восстанавливаться медленнее, чем в других странах, например, в Германии, чья деятельность замедлилась меньше, чем во время изоляции. Так, в области коммерции продажи упали в марте менее чем на 6% против более чем 14% во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 11 мая, Франция приступает к первому этапу постепенного выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года.

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