Москва, , 09:47 — REGNUM Последствия пандемии коронавирусной инфекции отражаются на возможности жителей России гасить имеющиеся кредиты. Так, согласно исследованию Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), на просроченную задолженность по кредитным обязательствам могут выйти около 40% сотрудников российских компаний.

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Отмечается, что большая часть таких клиентах банков и микрофинансовых организаций заняты в наиболее пострадавших отраслях, пишет ТАСС. Около 15% из них заняты в сфере продаж, такая же доля сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса. К этой категории относятся и риелторы, а также сотрудники сферы туризма, сферы услуг и образования.

Кроме того, режим самоизоляции негативно повлиял и на офисных сотрудников многих сфер занятости, которые попали под сокращение, фрилансеров и строителей (20−25% от всех сотрудников российских компаний).

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Исследование показало, что в апреле доход сотрудников, занятых в пострадавших от последствий пандемии коронавируса отраслях экономики, снизился на 10−50%. При негативном прогнозе без работы могут остаться 15−20% клиентов финансовых организаций.

«Мы надеемся, что не увидим резкого роста дефолтов в ближайшие шесть месяцев… Мы ожидаем, что по итогам года их количество не превысит 5,5−5,7 млн человек», — говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает пик просрочки по кредитам во второй половине 2020 года или в начале следующего года.