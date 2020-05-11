Москва, , 09:46 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было куплено 512 новых автобусов — на 64,4% меньше, чем было куплено в апреле 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что отечественные автобусы пользуются большим спросом, чем автобусы иностранных компаний. Так, в апреле в стране было продано 476 автобусов российских марок (-61,7%), в то время как автобусов иностранных брендов купили лишь 36 единиц (-81,5%).

На первом месте по продажам разместились автобусы компании ПАЗ. Правда, в апреле их продажи сократились на 56,6%, до 297 единиц.

На втором месте автобусы марки НЕФАЗ. Их дилерам удалось продать в количестве 82 экземпляров, что на 47% меньше прошлогоднего уровня продаж. Тройку лидеров замыкает бренд МАЗ. Автобусы этой марки разошлись в количестве 47 экземпляров. Здесь наблюдается рост продаж на 147%.

Напомним, с января по март текущего года самой покупаемой моделью автобуса в России стал ПАЗ-3205.

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