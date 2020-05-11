Чебоксары, , 09:33 — REGNUM В Чувашии новочебоксарское троллейбусное предприятие судится с налоговиками, требуя признать недействительным решение ИФНС «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» и ссылается на «негативные финансовые последствия для заявителя». Соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Новочебоксарское муниципальное унитарное предприятие троллейбусного транспорта вышло в Арбитражный суд Чувашии с иском к инспекции ФНС по Новочебоксарску. Заявитель просит суд признать недействительным решение налоговиков «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» от 4 февраля 2020 года, «уменьшении размера штрафа, подлежащего взысканию с предприятия в соответствии с оспариваемым решением».

«Одновременно предприятие обратилось в суд с ходатайством о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия оспариваемого решения. В обоснование ходатайства предприятие ссылается на то, что непринятие обеспечительной меры может повлечь негативные финансовые последствия для заявителя, причинение значительного имущественного ущерба, нарушение нормальной финансово-хозяйственной деятельности, неисполнение текущих налоговых обязанностей и обязательств перед третьими лицами», — говорится, в частности, в документе.

Размер штрафа в документах не приводится.

7 мая суд оставил без движения ходатайство предприятия троллейбусного транспорта о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия решения ИФНС и предложил заявителю до 8 июня представить данное ходатайство, «подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, либо оригинал» документа.

Другим решением суд принял заявление, возбудил производство по делу. И удовлетворил ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины в размере 3 тыс. рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 19 июня.