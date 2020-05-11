Чебоксары, 11 мая 2020, 09:33 — REGNUM В Чувашии новочебоксарское троллейбусное предприятие судится с налоговиками, требуя признать недействительным решение ИФНС «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» и ссылается на «негативные финансовые последствия для заявителя». Соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Новочебоксарское муниципальное унитарное предприятие троллейбусного транспорта вышло в Арбитражный суд Чувашии с иском к инспекции ФНС по Новочебоксарску. Заявитель просит суд признать недействительным решение налоговиков «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения» от 4 февраля 2020 года, «уменьшении размера штрафа, подлежащего взысканию с предприятия в соответствии с оспариваемым решением».
Размер штрафа в документах не приводится.
7 мая суд оставил без движения ходатайство предприятия троллейбусного транспорта о принятии обеспечительной меры в виде приостановления действия решения ИФНС и предложил заявителю до 8 июня представить данное ходатайство, «подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, либо оригинал» документа.
Другим решением суд принял заявление, возбудил производство по делу. И удовлетворил ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины в размере 3 тыс. рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 19 июня.