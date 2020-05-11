Бийск, Алтайский край, , 09:26 — REGNUM Комбинезоны для сотрудников коронавирусных госпиталей начало производить бийское предприятие ООО «МодаС» (Алтайский край). Как сообщает «Вести-Алтай» со ссылкой на его директора Елену Самылкину, неделю назад поступил заказ на пошив 600 таких защитных костюмов, отшивать планируют по 70 штук в день.

Сами сотрудники швейного предприятия признаются, что ранее им не доводилось работать с плотной тканью. Перестраиваться пришлось после совещания с медиками, которые высказали пожелание, чтобы полотно для пошива былоплотное, но, в то же время, «дышало». Остановились в итоге на полиэстре с хлопком, пропитанным водоотталкивающим составом и оксфорде (стопроцентный полиэстр).

«В нём, конечно, жарковато и он не дышит, но у него водоотталкивающая пропитка очень мощная, сильная, слой такой хороший. Он не пропускает не то что влагу, он даже не пропускает воздух», — пояснилаЕлена Самылкина.

Защитное обмундирование ждут больницы Бийска, ближайших районов и Республики Алтай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 мая общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляет уже 707, причём только за последние сутки подтверждено 38 новых тестов.

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