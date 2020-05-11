Уфа, , 09:33 — REGNUM Свыше 29 миллионов рублей получит Башкирия из резервного фонда правительства РФ для выплаты стимулирующих доплат медицинским работникам за особые условия труда. Соответствующее распоряжение опубликовано 10 мая на сайте правительства Российской Федерации.

В документе указано, что республике выделяется 29,677 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь инфицированным коронавирусной инфекцией, а также гражданам у которых подозревают эту инфекцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова в республике установлены стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые работают с инфицированными коронавирусом.

Так, медицинские работники с высшим образованием получают доплату в размере 25 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 15 тысяч рублей, а младшие медработники — 5 тысяч рублей.

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