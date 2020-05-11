Нур-Султан, , 09:21 — REGNUM Срок подачи документов для учетной регистрации микрофинансовых организаций (МФО) в Казахстане перенесли до 15 июня 2020 года, сообщили в пресс-службе агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Для организаций в Нур-Султане, Алма-Ате и Чимкенте срок продлен до 1 июня 2020 года. С 1 января в Казахстане введено регулирование всех субъектов кредитования, поэтому компании должны пройти учетную регистрацию.

Напомним, ранее ломбарды и МФО должны были подать документы на регистрацию не позднее 1 мая — для Нур-Султана, Алма-Аты и Чимкента, и не позднее 1 июня — для регионов. К организациям также предъявляются требования по минимальному размеру уставного и собственного капиталов.