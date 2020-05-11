Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Предприятия Петербурга, которым официально разрешено возобновить или продолжить работу в условиях ограничительных мер по коронавирусу, обязаны следовать стандартам безопасной деятельности. В ином случае их деятельность будет приостановлена.

Работа в Петербурге в условиях коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, решением губернатора Петербурга почти все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая. С 12 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С этого же дня могут вернуться к работе строительные организации и промышленные предприятия, продолжат работу магазины продовольствия и товаров первой необходимости, аптеки и ряд других структур.

При этом все работающие организации обязаны уведомить власти о своей активности, ввести в действие и обеспечить соблюдение стандарта безопасной деятельности и рекомендаций Роспотребнадзора.

Среди основных требований такого стандарта: соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между сотрудниками, между работником и посетителем (клиентом). Работники и посетители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, за исключением случаев, когда работник находится один в обособленном помещении. Рабочие места кассиров, консультантов и других лиц, имеющих контакт с клиентами, должны быть оснащены устройствами, предохраняющими от прямой капельной инфекции (прозрачными защитными экранами).

Перед началом рабочего дня должен быть организован визуальный осмотр и опрос работников на наличие симптомов ОРВИ, а также измерение температуры тела. При температуре 37,0 и выше или признаках ОРВИ сотрудник должен быть отстранен от pa6oты. Работник с симптомами заболевания получает уведомление о необходимости обращения в медучреждение.

«Работники должны быть обеспечены запасом одноразовых масок, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается», — подчеркивают в Смольном.

Одноразовую технологическую одежду в конце смены необходимо утилизировать установленным образом.

Должна обеспечиваться регулярная дезинфекция помещений. «Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов <…> Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, дезинфицирующих аэрозолей», — требуют власти.

В течение рабочего дня необходимо протирать дезинфицирующими средствами дверные ручки, выключатели, поручни, перила, контактные поверхности входных групп, лифтов, оргтехники, комнат приема пищи, отдыха, санузлов.

Работодателям также рекомендовано сохранить дистанционный режим работы для сотрудников, которые ранее были переведены на удаленную работу.

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