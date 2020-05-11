Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Представители американской компании Tesla подали иск против властей округа Аламида штата Калифорния из-за запрета на запуск завода по производству электромобилей. Об этом сообщает CNBC.

Фабрика Tesla в городе Фримонт округа Аламида была остановлена 23 марта в рамках принимаемых округом мер по социальному дистанцированию из-за вспышки коронавирусной инфекции. 7 мая губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о постепенном снятии ограничений и разрешении на возобновление производства в 16 отраслях.

Tesla подала запрос на запуск фабрики в Фримонте, однако власти округа Аламида отклонили его. В Tesla считают, что это решение идут вразрез с решением губернатора. В компании отмечают, что производственные мощности в другом округе Калифорнии — Сан-Хоакин — остаются активными.

«Нет никаких рациональных оснований для такого разнородного подхода к двум соседним объектам Tesla, которые работают в федеральных секторах критической инфраструктуры», — отметили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая основатель компании Tesala Илон Маск заявил, что из-за разногласий с властями Калифорнии компания может перенести штаб-квартиру из находящегося в этом штате города Пало-Альто в штат Техас или Невада.