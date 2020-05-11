Барнаул, , 09:00 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики и председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин получил наглядные доказательства того, что в период эпидемии коронавиуса и экономического кризиса проблем с оплатой коммунальных платежей не возникло.

«Сегодня уже 11 мая, и поэтому традиционно анализирую квартплату в нашем ТСЖ за прошедший месяц. Благодаря уникальной системе «Город» каждое утро знаю, кто и сколько оплатил за вчерашний день. Веду карту платежей. В СМИ нагнетаются страсти, что экономический кризис и граждане перестанут платить квартплату. По моему ТСЖ могу отметить, что такой тенденции не наблюдается.

Квартплата осуществляется традиционно. Есть две квартиры, которые задерживали платежи и год назад, и сегодня эти молодые крутые предприниматели задерживают оплату. Платежи двух квартир явно пострадали из-за коронаатаки, так как хозяева этих квартир находятся в социальных учреждениях — домах-интернатах, в которых ввели жесткий карантин и их не выпускают из учреждений, и мне поясняют, что нельзя их выпускать даже в Сбербанк.

Традиционно 2−3 квартиры без жильцов, а собственники застряли в других городах. Раздражают некоторые возгласы политиков — отменить квартплату. Такие глупости могут предлагать только идиоты. Вот только что прошел апрель, и я обязан выплатить зарплату слесарю, электрику, дворнику, паспортисту, бухгалтеру, уборщице. А еще заплатить налоги и платежи в фонды пенсионный, соцстрах (два платежа), медстрах. Так что реальная политика потому и реальная, что не из телевизора и социальных сетей», — отметил общественник на своей странице в Facebook.

Напомним, в конце марта 2020 года идею о том, как нужно частично помочь гражданам, оказавшимся из-за карантина в сложной экономической ситуации, озвучил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

В своём обращении к главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву он предложил освободить российских граждан от коммунальных платежей в связи с распространением коронавируса. Тогда Константин Емешин отмечал, что сожалеет, когда журналисты распространяют «глупости».

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