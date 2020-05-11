Лондон, , 08:53 — REGNUM В Великобритании дилерам пришлось размещать нераспроданные автомобили на авиабазе королевских ВВС в Верхнем Хейфорде (Оксфордшир). Об этом сообщает портал Internewscast.

Как говорится в сообщении, масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса, подчеркиваются фотографией переполненного автомобильного склада на авиабазе в Верхнем Хейфорде. Среди размещенных там машин есть даже роскошные Range Rovers и Jaguar, стоимостью не менее 35 миллионов фунтов стерлингов.

Авиабаза будет использоваться для хранения автомобилей в течение нескольких дней или недель, прежде чем они пойдут в автосалоны. Все из-за того, что в стране введены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, в апреле 2020 года на британском авторынке был продан 871 автомобиль по сравнению с 68 000 авто, реализованными в апреле 2019 года.

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