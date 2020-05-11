Чебоксары, , 08:39 — REGNUM В Чувашии стали известны результаты двух аукционов, которые касаются сохранения памяти об истории Великой Отечественной войны. Один из них предполагает строительство памятника, другой — ремонт обелиска. При этом строительство нового памятного сооружения в 1,7 дороже, чем ремонт действующего, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные на портале госзакупок.

В селе Старые Айбеси Алатырского района будет отремонтирован обелиск в честь погибших в годы Великой Отечественной войны односельчан. Он расположен в местном парке. Ремонт включает в себя, в частности, разработку грунта вручную в двухметровых траншеях, устройство бетонной подготовки, армирование подстилающих слоев, облицовку стен полированными мраморными плитами, устройство слоев оснований.

Начальная цена аукциона определена в размере 1 162 183 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии и казне Староайбесинского сельского поселения. Победителем торгов стало общество «Стройкомфорт», снизив максимальную цену на 11,64 тыс. рублей (или на 1%) и предложившее 1 150 539,08 рублей.

Кроме того, стали известны результаты аукциона по строительству в деревне Яманчурино Яльчикского района памятника воинам-односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне. Напомним, начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 676 349 рублей. Поступила одна заявка — от рекламной компании «Виал», которая не снизила максимальную стоимость ни на копейку.

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