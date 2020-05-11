Москва, , 08:37 — REGNUM В первом квартале 2020 года лидером продаж на вторичном российском авторынке среди моделей бренда Lada стал хэтчбек Lada 2114 («Самара-2»). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период было перепродано 29 тыс. единиц Lada 2114. Это на 3% меньше результата прошлого года.

Вторую строчку в модельном рейтинге Lada занимает седан Lada 2170 («Приора»). Он был перепродан в количестве 23,8 тыс. единиц. Здесь рост перепродаж составил всего 1%. Замыкает тройку рейтинга седан Lada 2107 с результатом 23,2 тыс. автомобилей — падение перепродаж 4%.

На четвёртом и пятом местах данного списка Lada 4×4 (21,1 тыс. ед.; +1%) и седан Lada 2110 (19,8 тыс. ед.; — 9%).

По итогам января — марта 2020 года в России на вторичном авторынке было куплено 313,8 тыс. подержанных легковушек отечественной марки Lada, что на 2% больше, чем год назад.

Напомним, за первые месяцы текущего года автолюбители приобрели в России 18 689 подержанных китайских автомобилей. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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