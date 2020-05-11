Якутск, , 08:29 — REGNUM В Якутии в рамках нацпроекта «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В 2020 году на финансовую поддержку выделено 4,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтруда республики.

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За четыре месяца в Якутии единовременную выплату при рождении первого ребёнка в сумме 35 200 рублей получили 698 семей.

Региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка получили 969 семей, в том числе материнский капитал — 170 семей.

Ежемесячную выплату при рождении третьего и последующего ребёнка в сумме 17 660 рублей получили 4 547 семей.

При рождении первого ребёнка 6 506 семей получили выплаты в размере 17 660 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, выделено из бюджета 9,5 млрд рублей.