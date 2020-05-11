Сеул, , 08:22 — REGNUM С 1 по 10 мая экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 46,3%, до %6,9 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, среднесуточный экспорт также сократился на 30,2%. Экспорт автомобилей сократился на 80,4%, нефтепродуктов — на 75,6%, полупроводников — на 17,8%, устройств беспроводной связи — на 35,9%.

Экспорт в Китай упал на 29,4%, в США — на 54,8%, в страны Европы — на 50,6%, во Вьетнам — на 52,2%, в Японию — на 48,4%, в страны Ближнего Востока — на 27,3%.

Импорт также сократился на 37,2%, до $9,6 млрд. Дефицит торгового баланса составил $2,6 млрд.

Импорт полупроводников сократился на 18,6%, нефти — на 73,8%. Однако импорт оборудования для производства полупроводников, напротив, вырос на 69,7%.

Импорт из Китая упал на 23,6%, из Европы — на 7,6%, из США — на 49,8%, из стран Ближнего Востока — на 72,4%, из Японии — на 24,7%, из Вьетнама — на 13,9%.