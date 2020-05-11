Пермь, , 08:18 — REGNUM В арбитраж Пермского края поступил, но пока не принят к производству многомиллионный иск к ПАО «Уралкалий» — крупнейшему производителю калийных удобрений в мире. Сумма претензий превышает 616 млн рублей и поступила от производителя горной техники для разработки калийной руды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Челябинское АО «Копейский машиностроительный завод» обратилось в пермский арбитраж 6 мая 2020 года. Сумму иска к «Уралкалию» составляет 616 028 816 рублей. Подробности неизвестны, но это не первый судебный спор между компаниями.

На 18 мая 2020 года арбитраж назначил заседание по другому иску завода к ПАО «о взыскании неустойки в сумме 46 254 932 рубля». Данный иск был подан в середине февраля 2020 года.