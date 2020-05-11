Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Американская компания Intel и тайваньская TSMC могут построить завод по производству интегральных микросхем на территории США при поддержке местных властей. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в создании заводов нового поколения по производству микросхем для снижения зависимости от производителей из Азии. Отмечается, что возможность создания такого завода обсуждается министерствами торговли и обороны США с американской компанией Intel и крупнейшим контрактным производителем чипов из Тайваня — TSMC.

На территории США уже действует несколько заводов по производству чипов, однако наиболее энергоэффективные микросхемы по 10-нанометровому или меньшему технологическому процессу производит только Intel. Однако эта компания использует такие процессоры преимущественно для своих продуктов. Остальные американские компании, включая Qualcomm, Nvidia, Broadcom, Xilinx и AMD полагаются на производственные мощности TSMC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Intel заявили о возобновлении производства центральных процессоров на заводе в Коста-Рике, остановленного в 2014 году.

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